Чем вам понравилось стихотворение Лермонтова "Парус" ? И почему..
Литература
Чем вам понравилось стихотворение Лермонтова "Парус" ? И почему..
Ответ(ы):
Гость:
Тем что Лермонтов пишет про свободу , он пишет с вдохновением , пишет с любовью к жизни ,и так же он олицетворяет парус с человеком и так проявляется его любовь к жизни
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