Чем владел, какие работы выполнял, какие права имел ремесленник

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Чем владел, какие работы выполнял, какие права имел ремесленник
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Автор: Гость
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Гость:
Ремесленик-человек занимающийся ремеслом:ювелир, гончар, скульптор. Он имел права на орудия труда и права на работу.
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