Чем владел, какие работы выполнял, какие права имел ремесленник
История
Чем владел, какие работы выполнял, какие права имел ремесленник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ремесленик-человек занимающийся ремеслом:ювелир, гончар, скульптор. Он имел права на орудия труда и права на работу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти два отрезка длина первого отрезка 10 см , а длина второго в 5 раз меньше. Дли??а первого отрезка 4 см , а длина второго отрезка в 3 раза бо...
Английский язык
Английский язык