Начерти два отрезка длина первого отрезка 10 см , а длина второго в 5 раз меньше. Дли??а первого отрезка 4 см , а длина второго отрезка в 3 раза больше.

Математика

Начерти два отрезка длина первого отрезка 10 см , а длина второго в 5 раз меньше. Дли??а первого отрезка 4 см , а длина второго отрезка в 3 раза больше.

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