Начерти два отрезка длина первого отрезка 10 см , а длина второго в 5 раз меньше. Дли??а первого отрезка 4 см , а длина второго отрезка в 3 раза больше.

Математика
Начерти два отрезка длина первого отрезка 10 см , а длина второго в 5 раз меньше. Дли??а первого отрезка 4 см , а длина второго отрезка в 3 раза больше.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый отрезок равен 10см. Второй 2 см. Первый отрезок 4 см,второй 12.
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