_★☆★_Составить 5 предложений. Использовать односоставные и двусоставные предложения._★☆★_

Гость: Гость:

Свежее солнечное утро. На сердце у меня щемило по временам. Крепко пахнет в оврагах сыростью грибной. Скучно в лощинах березам. Ясный, солнечный день. (односоставные ) Умный говорит за себя своими делами. Охранять природу - значит охранять родину. Недалеко от Бреста находится Беловежская пуща. Много мелких ручейков вырастает в речку. Дед с Егоркой отправились домой. (двусоставные )