_★☆★_Составить 5 предложений. Использовать односоставные и двусоставные предложения._★☆★_
Русский язык
_★☆★_Составить 5 предложений. Использовать односоставные и двусоставные предложения._★☆★_
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свежее солнечное утро. На сердце у меня щемило по временам. Крепко пахнет в оврагах сыростью грибной. Скучно в лощинах березам. Ясный, солнечный день. (односоставные ) Умный говорит за себя своими делами. Охранять природу - значит охранять родину. Недалеко от Бреста находится Беловежская пуща. Много мелких ручейков вырастает в речку. Дед с Егоркой отправились домой. (двусоставные )
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