_★☆★_Составить 5 предложений. Использовать односоставные и двусоставные предложения._★☆★_

Русский язык
_★☆★_Составить 5 предложений. Использовать односоставные и двусоставные предложения._★☆★_
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свежее солнечное утро. На сердце у меня щемило по временам. Крепко пахнет в оврагах сыростью грибной. Скучно в лощинах березам. Ясный, солнечный день. (односоставные ) Умный говорит за себя своими делами. Охранять природу - значит охранять родину. Недалеко от Бреста находится Беловежская пуща. Много мелких ручейков вырастает в речку. Дед с Егоркой отправились домой. (двусоставные )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
На каком материке появился первый человек
Ответить
История
Платили ли ремесленники налоги во времена фараонов ?
Ответить
Русский язык
Составить текст из 10 предложений, продолжив после предложения "Каждый лист был ше??евром,тончайшим слитком из золота и бронзы". Красочное описание...
Ответить
Математика
Решите уравнение: x^2+3x+1=0 решите пожалуйста
Ответить
Математика
Какое расстояние проехал автомабиль за4ч со скорастью 75км/ч
Ответить