Составить текст из 10 предложений, продолжив после предложения "Каждый лист был ше??евром,тончайшим слитком из золота и бронзы". Красочное описание осени.

Гость: Гость:

Вчера я прогуливалась по парку. Я уже давно не чувствовала такой запах,знаете этот великолепный запах осенней свежести.Половина деревьев уже не такая зелёная,как была буквально месяц назад.Вся дорожка усыпана листьями.При каждом шаге слышен шорох.При виде этой картины создаётся романтичное настроение.Когда я прошла половину пути,я подняла несколько листиков и начала их рассматривать. Каждый лист был шедевром,тончайшим слитком из золота и бронзы