Используйте знаки +и - запишите показание термометра выше 0 градусов на 15 градусов
Математика
Используйте знаки +и - запишите показание термометра выше 0 градусов на 15 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно написать от 0 до 15 (это +), а от 0 и ниже (это минус) +10; -2...
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