Как упростить выражения а) 412+m+25 б) n-124-28 в) 53-k-34
Математика
Как упростить выражения а) 412+m+25 б) n-124-28 в) 53-k-34
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Решение: 1)437+м 2)n-154 3)-к+18
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