Чему будет равна разность,если от числа 0,(7) часть которого равна 21,вычесть 25% числа 56?
Математика
Чему будет равна разность,если от числа 0,(7) часть которого равна 21,вычесть 25% числа 56?
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Ответ 14 инфа сотка сам считал
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