Переведите следующие предложения, используя разные случаи употребления Complex Object. Обратите внимание на употребление инфинитива с частицей to и без нее: 1. Ты видел, как наши соседи садились в автобус? 2. Ты слышал, как м...
Английский язык
Переведите следующие предложения, используя разные случаи употребления Complex Object. Обратите внимание на употребление инфинитива с частицей to и без нее: 1. Ты видел, как наши соседи садились в автобус? 2. Ты слышал, как мой друг играет на гитаре? 3. Я не заметил, что мое заявление упало со стола. 4. Ты заметила, что твой друг держит вилку в правой руке, а нож в левой? 5. Она не почувствовала, как друг коснулся ее руки. 6. Когда моя сестра была больна, она заставила своего друга целый день седеть рядом с ней. 7. Я не позволю тебе говорить мне такие вещи! 8. Никто не заставит меня пригласить этого человека на мой день рождения. 9. Я бы хотел, чтобы ты посмотрел на мою новую машину.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ты видел, как наши соседи садились в автобус? Did you see our neighbours get on the bus? 2. Ты слышал, как мой друг играет на гитаре? Have you heard my friend play the guitar? 3. Я не заметил, что мое заявление упало со стола. I didn’t notice my application fall from the table 4. Ты заметила, что твой друг держит вилку в правой руке, а нож в левой? Have you noticed your friend hold a fork in the right hand, and a knife in the left? 5. Она не почувствовала, как друг коснулся ее руки. She didn’t feel her friend touch her hand 6. Когда моя сестра была больна, она заставила своего друга целый день седеть рядом с ней. When my sister was ill, she made her friend sit by her side for the whole day 7. Я не позволю тебе говорить мне такие вещи! I won’t have you tell me such things! 8. Никто не заставит меня пригласить этого человека на мой день рождения. No one will make me invite this man to my birthday 9. Я бы хотел, чтобы ты посмотрел на мою новую машину. I would like you to have a look at my new car
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Сделайте пожалуйста пример 35 и 40 , нужно написать правильное произношение. Наприм??р : Никитична - Никитишна и так далее.
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