Переведите следующие предложения, используя разные случаи употребления Complex Object. Обратите внимание на употребление инфинитива с частицей to и без нее: 1. Ты видел, как наши соседи садились в автобус? 2. Ты слышал, как м...

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Переведите следующие предложения, используя разные случаи употребления Complex Object. Обратите внимание на употребление инфинитива с частицей to и без нее: 1. Ты видел, как наши соседи садились в автобус? 2. Ты слышал, как мой друг играет на гитаре? 3. Я не заметил, что мое заявление упало со стола. 4. Ты заметила, что твой друг держит вилку в правой руке, а нож в левой? 5. Она не почувствовала, как друг коснулся ее руки. 6. Когда моя сестра была больна, она заставила своего друга целый день седеть рядом с ней. 7. Я не позволю тебе говорить мне такие вещи! 8. Никто не заставит меня пригласить этого человека на мой день рождения. 9. Я бы хотел, чтобы ты посмотрел на мою новую машину.

Автор: Гость