Сделайте пожалуйста пример 35 и 40 , нужно написать правильное произношение. Наприм??р : Никитична - Никитишна и так далее.

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Сделайте пожалуйста пример 35 и 40 , нужно написать правильное произношение. Наприм??р : Никитична - Никитишна и так далее.

Автор: Гость