Сделайте пожалуйста пример 35 и 40 , нужно написать правильное произношение. Наприм??р : Никитична - Никитишна и так далее.
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Сделайте пожалуйста пример 35 и 40 , нужно написать правильное произношение. Наприм??р : Никитична - Никитишна и так далее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40. (выделила капсом слова, на которые падает ударение) Августовский, аэропОртами, бАловать, бАнтами, ворОта, газопровОд, договОр, закУпорить, звонИт, завИдно, жалюзИ, квартАл, красИвее, металлургИя, мАркетинг, намЕрение, некролОг, нОжницами, оптОвый, оцененА, обеспЕчение, партЕр, плЕсневеть, пломбировАть, позвонИшь, сирОты, умЕрший, украИнский, хозЯева, ходАтайство, цемЕнт, цепОчка, чЕрпать, в шАрфе, щавЕль, экспЕрт
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