Решите пожалуйста уравнения: 1.Аl+O2= 2.Al+Cl2= 3.Al+S= 4.Al+2HCl= 5.Al+2HOH=
Химия
Решите пожалуйста уравнения: 1.Аl+O2= 2.Al+Cl2= 3.Al+S= 4.Al+2HCl= 5.Al+2HOH=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Al + 3O2 = 2Al2O32Al + 3Cl2 = 2AlCl32Al +3 S = Al2S33Al + 6HCl =3 AlCl3 + 3H22Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2
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