Плииз помогите срочно сделаю ответ лучшим 1216 1217 1218 1219 1221

Гость: Гость:

№1216 - это будет одна клетка 0--А---М--Р--Е Вместо букв начерти 14 клеток ( 7 см) и поставь точки в нужных местах, а над точками напиши буквы. №1217 а) 31.294+7.546=38.840 б) 63.473-61.625=1.848 в) 73.251-63.473=9.778 №1218 1 мешок - 46 кг 2 мешок - ? кг, на 15 кг б. 1) 46+15=61(кг)-во 2-ом мешке 2) 46+61=107(кг) Ответ: 107 кг в обоих мешках. №1219 FE=53 см 1) 2 дм=20 см 53+20=73(см)-DF 2) 73-19=54(см)-DE 3) 53+73+54=180(см)-периметр 4) 180:10=18(дм) Ответ: 18 дм периметр. №1221 а) b+d=40+50=90 б) 450+m-350=450+84-350=184