Придумайте условные знаки для передачи информации. Наресуйте их на флажка.
Окружающий мир
Придумайте условные знаки для передачи информации. Наресуйте их на флажка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крест-нельзя,махать руками-иди,вытянуть руки-стоять,махать на себя руками-иди сюда,матать головой-нет,верх и вниз шатать головой-да
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