4-тапсырма спасибо заранее

Қазақ тiлi
4-тапсырма спасибо заранее
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Нужно запомнмить чётко выраженные предложения
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