чему будет равна скорость вагонетки массой 2,4т движущийся со скоростью 2м/с после того как на вагонетку вертикально сбросили 600кг песка
Физика
чему будет равна скорость вагонетки массой 2,4т движущийся со скоростью 2м/с после того как на вагонетку вертикально сбросили 600кг песка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по закону сохранения импульса m1V1+m2V2=(m1+m2)U(сумма мас потому что удар не упругий поэтому тела объедкнились) Но так как скорость песка мы никак не найдем, то она рана нулю, следут, что m1v1=(m1+m2)U U=m1v1/m1+m2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы