Чему меня научила повесть Ночь перед Рождеством?

Литература
Чему меня научила повесть Ночь перед Рождеством?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что играя на чувствах любимого человека,можно его потерять.Гоголь изображает жизнь своих героев в постоянной борьбе с человеческими пороками:Завистью,злобой,невежеством,хитростью и жадностью. Эти отрицательные,враждебные народному характеру черты автора  воплощает в сказочных образах черта,ведьмы и другой нечистой силы.Ведьмы и черты часто вмешиваются в повседневную жизнь героев.И люди даже заставляют нечистую силу служить им,устранять препятствия на их пути к счастью .
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