Чему меня научила повесть Ночь перед Рождеством?

Гость: Гость:

То что играя на чувствах любимого человека,можно его потерять.Гоголь изображает жизнь своих героев в постоянной борьбе с человеческими пороками:Завистью,злобой,невежеством,хитростью и жадностью. Эти отрицательные,враждебные народному характеру черты автора воплощает в сказочных образах черта,ведьмы и другой нечистой силы.Ведьмы и черты часто вмешиваются в повседневную жизнь героев.И люди даже заставляют нечистую силу служить им,устранять препятствия на их пути к счастью .