Чему нас учит басня стрекоза и муравей?

Литература
Чему нас учит басня стрекоза и муравей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Басня "Стрекоза и муравей" была написана давно. Наверно на примере деревенской жизни. Когда надо было весь теплый сезон работать не покладая рук, чтобы выжить зимой на припасенный урожай и в отремонтированном доме. Каждое благо, выходило, дается трудом. Стрекоза не хотела трудиться, вот и осталась ни с чем.
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