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Номер 223 пожалуйста
Математика
Номер 223 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)75×14×18 =18,900 б)16×125×4×35 =280,000
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