звуко-буквений аналіз слова шмигаючи,пришвидшений
Українська мова
звуко-буквений аналіз слова шмигаючи,пришвидшений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(ш)-согл. тв. парн. (м)-согл. тв. не парн. (и)-глас. безуд. (г)-согл. тв. парн. (а)-глас. ударн. (ю)-глас. безуд (ч")- согл.мягк. не парн. (и)-глас. безуд.
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