Помогите пожаааааалуйста, сроооочно. Информатика. 1. укажите цифровые носители и??формации: А) DVD-Диски Б) бумага В)фотопленка Г) карта памяти 2.Аналоговые носители информации: А)DVD-Диски Б)бумага В) фотопленка Г) м...

Информатика

Помогите пожаааааалуйста, сроооочно. Информатика. 1. укажите цифровые носители и??формации: А) DVD-Диски Б) бумага В)фотопленка Г) карта памяти 2.Аналоговые носители информации: А)DVD-Диски Б)бумага В) фотопленка Г) молекула ДНК 3. Информационный "Шум" - это: А) помехи, искажающие передаваемый сигнал Б) звуковые помехи В)помехи приводящие к потери информации Г) качество линий связи 4. Что будет являтся поиском информации? А) получение информации по электронной почте Б) передача информации на большие расстояния с помощью компьютерных сетей В) работа с оглавлением книги Г) перевод текстов на другой язык 5. мобильный телефон для человека -это: А) источник информации Б) радиоприемник В) средство обработки информации Г) средство связи 6. Какой носитель древние люди использовали для хранения информации? А) танцы Б) имена В) жесты Г) рисунки 7. модель передачи информации по техническим каналам связи: А) кодирующие устройство - канал связи - кодирующиее устройство Б) источник информации - декодирующее устройство - канал связи -кодирующее устройство - приемник информации В) источник информации -кодирующее устройство - канал связи -кодирующее устройство - приемник информации Г)источник информации - кодирующее устройство - канал связи -декодирующее устройство - приемник информации

Автор: Гость