Страны полу остров, завоённые фараонами за прилелами египта , обазначены на картк цифрами напиши их названия
История
Страны полу остров, завоённые фараонами за прилелами египта , обазначены на картк цифрами напиши их названия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малая азия- полуостров находящийся рядом с Египтом
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