Помогите решить номер 303
Математика
Помогите решить номер 303
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Дано:∠АМК,∠АМС,∠СМК ∠АМК-развернутый(180°) ∠СМК-132° 1.∠АМС-∠СМК=180-132=48° Ответ:∠АМС=48°
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