На прямоугольном участке земли, длина которого 9/20 км, а ширина составляет4/9 его дл??ны, колхоз предполагает разбить сад. Сколько деревьев будет посажено в этом саду, если под каждое дерево в среднем нужно отвести площадь в 3...
Математика
На прямоугольном участке земли, длина которого 9/20 км, а ширина составляет4/9 его дл??ны, колхоз предполагает разбить сад. Сколько деревьев будет посажено в этом саду, если под каждое дерево в среднем нужно отвести площадь в 36 кв.м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/20 километров - это 1000 метров * 9 / 20 = 9*50 метров = 450 метров (длина садового участка). 450 метров * 4 / 9 = 50 метров * 4 = 200 метров (ширина садового участка). Вычислим площадь садового участка: 450 метров * 200 метров = 90000 метров квадратных. 90000 метров квадратных / 36 метров квадратных = 2500 деревьев (нехилый садик, надо сказать))) Удачи!
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