На прямоугольном участке земли, длина которого 9/20 км, а ширина составляет4/9 его дл??ны, колхоз предполагает разбить сад. Сколько деревьев будет посажено в этом саду, если под каждое дерево в среднем нужно отвести площадь в 3...

Математика

На прямоугольном участке земли, длина которого 9/20 км, а ширина составляет4/9 его дл??ны, колхоз предполагает разбить сад. Сколько деревьев будет посажено в этом саду, если под каждое дерево в среднем нужно отвести площадь в 36 кв.м?

Автор: Гость