Рабочяя тетр 5 класс номер 30 взарание спасибо

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Рабочяя тетр 5 класс номер 30 взарание спасибо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
---^2560г.д.н.э.------------------^ 1500г.д.н.э-----------^Наша эра----------^2016г.> Тутмос мог знать о Хеопсе , так как жил после него
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