Рабочяя тетр 5 класс номер 30 взарание спасибо
История
Рабочяя тетр 5 класс номер 30 взарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
---^2560г.д.н.э.------------------^ 1500г.д.н.э-----------^Наша эра----------^2016г.> Тутмос мог знать о Хеопсе , так как жил после него
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Выполните синтаксический разбор предложения - Однажды мама пошла за земляникой и взяла меня с собой.
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!! По даному условию придумайте и решите задачу. Было-7508 т. Осталось-3218т сколько вывезли