ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!! По даному условию придумайте и решите задачу. Было-7508 т. Осталось-3218т сколько вывезли
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!! По даному условию придумайте и решите задачу. Было-7508 т. Осталось-3218т сколько вывезли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На складе хранилось 7508 т. картошки, после того как несколько предприятий закупились картошкой, на складе осталось 3218 т. картошки. Сколько было куплено тонн картошки на складе? Ответ уже сам посчитаешь ;)
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