Ракета подняла груз массой 6т на высоту 1000км над поверхностью Земли.Насколько уме??ьшилась при подъеме действующая на груз сила тяжести?
Физика
Ракета подняла груз массой 6т на высоту 1000км над поверхностью Земли.Насколько уме??ьшилась при подъеме действующая на груз сила тяжести?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На поверхности Земли сила притяжения Земли равна силе тяжести F=mg= 60000 Н . На высоте Н=1000000 м сила притяжения Земли будет равна f= G*M*m/(Rз+H)^2= 6.67*10^-11*6*10^24*6000/(6400000+1000000)^2≈ 43850 Н . F-f= 60000 Н - 43850 Н=16150 Н. Ответ: На 16159 Н.
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