Ракета подняла груз массой 6т на высоту 1000км над поверхностью Земли.Насколько уме??ьшилась при подъеме действующая на груз сила тяжести?

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На поверхности Земли сила притяжения Земли равна силе тяжести F=mg= 60000 Н . На высоте Н=1000000 м сила притяжения Земли будет равна f= G*M*m/(Rз+H)^2= 6.67*10^-11*6*10^24*6000/(6400000+1000000)^2≈ 43850 Н . F-f= 60000 Н - 43850 Н=16150 Н. Ответ: На 16159 Н.