Ракета подняла груз массой 6т на высоту 1000км над поверхностью Земли.Насколько уме??ьшилась при подъеме действующая на груз сила тяжести?

Физика
Ракета подняла груз массой 6т на высоту 1000км над поверхностью Земли.Насколько уме??ьшилась при подъеме действующая на груз сила тяжести?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На поверхности Земли сила притяжения Земли равна силе тяжести F=mg= 60000 Н . На высоте Н=1000000 м сила притяжения Земли будет равна f= G*M*m/(Rз+H)^2= 6.67*10^-11*6*10^24*6000/(6400000+1000000)^2≈ 43850 Н . F-f= 60000 Н - 43850 Н=16150 Н. Ответ: На 16159 Н.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите 2 задачи срочно. 1) если рабочий будет делать в день 18 деталей то он выполнить задание за 9 дней На сколько больше деталей он должен дел...
Ответить
Биология
Какой дополнительный Плавательный орган есть у некоторых видов головоногих молл??сков
Ответить
Математика
5/7*1 2/5а упростить выражение
Ответить
Математика
если к задуманному числу прибавить тоже число а потом- число в 3/40 раза больше заду??анного то получится 30 2/3 какое число задумали
Ответить
Русский язык
Фавор- это устарелое слово?
Ответить