Сочинение а тему "Литература-путь в мир открытий"

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Сочинение а тему "Литература-путь в мир открытий"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Литературные сокровища - самые дороги вещи в мире. Именно писатели учат нас как жить и рассказывают зачем. Книги открывают перед нами не просто красивый мир, а  и дорогу знаний. Литература объединяет весь мир в одну большую семью. 
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