Сочинение а тему "Литература-путь в мир открытий"

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Литературные сокровища - самые дороги вещи в мире. Именно писатели учат нас как жить и рассказывают зачем. Книги открывают перед нами не просто красивый мир, а и дорогу знаний. Литература объединяет весь мир в одну большую семью.