Привет,напишите пожалуйста кратко , но все ясно краткое содержание книги бронзовая птица , пожаалуйста.Зарание Спасибо

Гость: Гость:

Пионерский отряд стоял лагерем возле усадьбы графа Карагаева. Комсомолец, руководивший отрядом, ушёл служить в армию, и на его место назначили Мишу Полякова. Его руководящая работа началась с чрезвычайного происшествия: двое ребят удрали в Испанию бить фашистов. Об этом Миша узнал, вернувшись из Москвы, куда ездил по делам. Вместе с ним приехал Михаил Коровин, бывший беспризорник, а ныне трудколонист. Директор их детского дома, Борис Сергеевич, решил основать в усадьбе трудовую коммуну, и послал Коровина осмотреть дом. Миша, однако, считал, что туда беспризорников не пустят. В огромном запущенном доме с украшением в виде большой бронзовой птицы на фронтоне, жила смотрительница, высокая худая старуха с длинным крючковатым носом, которую называли графиней. У неё имелась охранная грамота на усадьбу, и в дом старуха никого не пускала.В лагере Миша узнал, что ребята сбежали из-за Генки Петрова, который их задразнил. Оставалась надежда, что беглецы просто уехали домой. Миша послал Генку в Москву с поручением разжиться провизией и разузнать о сбежавших пионерах.У Мишиного отряда была важная задача — создать в близлежащей деревне пионерское звено и ликвидировать безграмотность. Деревенские ребята, однако, в пионеры не рвались, были пугливы и суеверны. Ближе всех с ребятами сошёлся Васька Рыбалин по кличке Жердяй. Его старший брат Николай помогал пионерам обустраивать деревенский клуб. От Жердяя ребята узнавали последние новости. Он же рассказывал пионерам истории и небылицы, в том числе легенду о Голыгинской гати, под которой якобы был похоронен один из графов Карагаевых вместе с сыном. Местные верили, что по ночам старый граф выходит на гать, держа в руках свою голову, и утаскивает в болото припозднившихся путников.Утром Миша встретил у реки Николая, который вместе с соседом Кузминым собирался ехать в лодке на Халзин луг. Немного позже мальчик узнал, что Кузмина застрелили, а в убийстве обвиняется Николай, которого уже арестовали. В виновность Николая Поляков не верил, да и тот отрицал причастность к убийству.Из Москвы вместе с Генкой приехал Борис Сергеевич. Хранительница усадьбы надменно предъявила ему охранный документ за подписью зам. зав. губернским отделом народного образования Серова и покидать дом отказалась.Задание узнать о беглецах Генка провалил, только встревожил их родителей. В деревне Мише рассказали, что у сына местного кулака Ерофеева угнали самодельный плот. Мальчик догадался, что беглецы уплыли на плоту примерно сутки назад и решил их догнать. Взяв лодку у местного художника-анархиста, Миша, Генка, Слава и Жердяй отправились вниз по реке.