Треугольники bac и bnk подобны, стороны треугольника bnk в 3 раза меньше сторон треугольника abc. площадь треугольника abc равна 18. найдите площадь треугольника bnk.

Геометрия
Треугольники bac и bnk подобны, стороны треугольника bnk в 3 раза меньше сторон треугольника abc. площадь треугольника abc равна 18. найдите площадь треугольника bnk.
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Гость:
18-3=15 вот и всёёёё!!!!!!!!!!
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