Треугольники bac и bnk подобны, стороны треугольника bnk в 3 раза меньше сторон треугольника abc. площадь треугольника abc равна 18. найдите площадь треугольника bnk.
Геометрия
Треугольники bac и bnk подобны, стороны треугольника bnk в 3 раза меньше сторон треугольника abc. площадь треугольника abc равна 18. найдите площадь треугольника bnk.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-3=15 вот и всёёёё!!!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Привет,напишите пожалуйста кратко , но все ясно краткое содержание книги бронзовая птица , пожаалуйста.Зарание Спасибо
Математика
Математика