Напишите пожалуйста 10 крылатых выражений, их значение и автора СРОЧНООО!!!
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Напишите пожалуйста 10 крылатых выражений, их значение и автора СРОЧНООО!!!
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Ей сна нет от французских книг, А мне от русских больно спится. Минуй нас пуще всех печалей И барский гнев, и барская любовь. Счастливые часов не наблюдают.Кто беден, тот тебе не пара.Подписано, так с плеч долой.Грех не беда, молва нехороша.Мне всё равно, что за него, что в воду.Блажен, кто верует, — тепло ему на свете!И дым Отечества нам сладок и приятен!Нам каждого признать велят историком и географом! Господствует ещё смешенье языков: Французского с нижегородским? Велите ж мне в огонь: пойду как на обед.Что за комиссия, Создатель, Быть взрослой дочери отцом! Служить бы рад, прислуживаться тошно.Свежо предание, а верится с трудом.Ах! тот скажи любви конец, Кто на три года вдаль уедет. Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку, Ну как не порадеть родному человечку!.. Дистанции огромного размера.Дома новы, но предрассудки старыА судьи кто?Ах, злые языки страшнее пистолетов.Я странен; а не странен кто ж?Но чтоб иметь детей, кому ума недоставало?Чины людьми даются, А люди могут обмануться. А смешивать два эти ремесла Есть тьма искусников, я не из их числа. Я глупостей не чтец, А пуще образцовых. Обманщица смеялась надо мною!Похвальный лист тебе: ведёшь себя исправно.Ба! знакомые все лица!Снаружи зеркальце, и зеркальце внутриКричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали.В деревню, к тётке, в глушь, в СаратовЧитай не так, как паномарь, а с чувством, с толком, с расстановкойГде ж лучше? Где нас нет. Числом поболее, ценою подешевле.Что говорит! И говорит, как пишет!Уж коли зло пресечь: собрать все книги бы да сжечь.Сюда я больше не ездокКарету мне! Карету!Ах! Боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!Собаке дворника, чтоб ласкова была
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