Класифікуйте дані символи хімічних елементів Nа, Сl, Не, Ва, Мg, S, Р, N, К, О, Вг, С.

Химия
Класифікуйте дані символи хімічних елементів Nа, Сl, Не, Ва, Мg, S, Р, N, К, О, Вг, С.
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Металлы: Na Ba Mg K  неметаллы Cl He S P N O Br C
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