Помогите написать уравнение реакции FeOHCl+NaClO=?
Химия
Помогите написать уравнение реакции FeOHCl+NaClO=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaOH+FeO+Cl(выделяется как газ)
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