Вычислительной значение выражения наиболее удобным способ: 3/4*1 1/15+1 1/15*2 1/2-1 3/8*1 1/15

Математика
Вычислительной значение выражения наиболее удобным способ: 3/4*1 1/15+1 1/15*2 1/2-1 3/8*1 1/15
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=11/15 * ( 3/4 + 2  1/2 - 1  3/8) = 11/ 15 * ( 6/8 + 2  4/8 - 1  3/8) = 11/ 15 * 15/8 =  = 11/8 = 1   3/8
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