Напишите плиз) Не понял тему)

Гость: Гость:

Правило: при пишем когда что то соединяем, приближаемся куда либо: например: прицепить, прибегать, присидать, приколотью пре пишим когда говорим что то лучше другого например: преинтересныйю Подсказка!!!))) везде пиши при кроме слова преинтересный