Напишите плиз) Не понял тему)

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правило: при пишем когда что то соединяем, приближаемся куда либо: например: прицепить, прибегать, присидать, приколотью пре пишим когда говорим что то лучше другого например: преинтересныйю Подсказка!!!))) везде пиши при кроме слова преинтересный
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