Чему равен объём прямоугольного параллелепипеда, если площадь его основания равна 25см в квадрате, а высота 2дм?
Математика
Чему равен объём прямоугольного параллелепипеда, если площадь его основания равна 25см в квадрате, а высота 2дм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу дать совет попроси родителей
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