Чему равен объём прямоугольного параллелепипеда, если площадь его основания равна 25см в квадрате, а высота 2дм?

Математика

Чему равен объём прямоугольного параллелепипеда, если площадь его основания равна 25см в квадрате, а высота 2дм?

Автор: Гость