Чему равна длина отрезка АВ ,если радиус первой окружности равен 10 мм, а второй 1 см 5 мм?

Математика

Чему равна длина отрезка АВ ,если радиус первой окружности равен 10 мм, а второй 1 см 5 мм?

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