Помогите решить!!! (7...4) ... 5=7...(4...5) две части должны быть равны
Математика
Помогите решить!!! (7...4) ... 5=7...(4...5) две части должны быть равны
Ответ(ы):
Гость:
1 вариант можно везде плюсы поставить, но наверное это неправильно будет 2 вариант: (7-4)+5=7-(4-5) 3 вариант (7+4)-5=7+(4-5)
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