В один ларёк привезли25 ящиков с фруктами,в другой-20 таких же ящ.сколько киллограмов фруктов привезли в оба ларька,еслив первом фруктов на 60 кг больше,чем во втором?
Математика
В один ларёк привезли25 ящиков с фруктами,в другой-20 таких же ящ.сколько киллограмов фруктов привезли в оба ларька,еслив первом фруктов на 60 кг больше,чем во втором?
Ответ(ы):
Гость:
1) 60 - 20 ровно 40 (кг) во 2 ларке
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