В один ларёк привезли25 ящиков с фруктами,в другой-20 таких же ящ.сколько киллограмов фруктов привезли в оба ларька,еслив первом фруктов на 60 кг больше,чем во втором?

Математика

В один ларёк привезли25 ящиков с фруктами,в другой-20 таких же ящ.сколько киллограмов фруктов привезли в оба ларька,еслив первом фруктов на 60 кг больше,чем во втором?

Автор: Гость