Назовите пару согласных букв которая пишется по разному , а произносится одинаково. Срочно!!!!!!даю 20 баллов

Английский язык

Назовите пару согласных букв которая пишется по разному , а произносится одинаково. Срочно!!!!!!даю 20 баллов

Автор: Гость