Назовите пару согласных букв которая пишется по разному , а произносится одинаково. Срочно!!!!!!даю 20 баллов
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Назовите пару согласных букв которая пишется по разному , а произносится одинаково. Срочно!!!!!!даю 20 баллов
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