Помогите составить предложения с этими словосочетаниями: 1. по- прежнему искренн??й и доброжелательный 2. говорил не по- французски 3. застать врасплох 4. подлинно научный анализ 5. все вкупе (ударение на "у") принялись з...
Русский язык
Помогите составить предложения с этими словосочетаниями: 1. по- прежнему искренн??й и доброжелательный 2. говорил не по- французски 3. застать врасплох 4. подлинно научный анализ 5. все вкупе (ударение на "у") принялись за дело 6. попасть впросак 7. сваренное всмятку 8. принимать решение впопыстах 9. сожженный дотла 10. пожарные всегда начеку
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