Обсуди особенности жизни и занятий людей в горах.
Биология
Обсуди особенности жизни и занятий людей в горах.
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