Люди что бы я сделала для бедных? пожалуйста!
Обществознание
Люди что бы я сделала для бедных? пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
Я бы бедным дала еды, помогла.
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