Коробки 19 роз белых красных и черных и белых в 8 раз больше чем красных и черных меньше чем красных сколько в коробке красных шаров
Математика
Коробки 19 роз белых красных и черных и белых в 8 раз больше чем красных и черных меньше чем красных сколько в коробке красных шаров
Ответ(ы):
Гость:
19×8=152 (розы) ))))))))))))))))))
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