Коробки 19 роз белых красных и черных и белых в 8 раз больше чем красных и черных меньше чем красных сколько в коробке красных шаров

Математика

Коробки 19 роз белых красных и черных и белых в 8 раз больше чем красных и черных меньше чем красных сколько в коробке красных шаров

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