Звуко буквенный анализ слова Олег

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Звуко буквенный анализ слова Олег
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Олег(ол-ег) О[а]- гласный безударный Л[л]-согласный мягкий парный звонкий не парный Е[э]-гласный ударный Г[к]- согласный твердый парный глухой парный _______________________ 4 звука 4 буквы
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