Как понять пословицу? Вешний день год кормит.
Русский язык
Как понять пословицу? Вешний день год кормит.
Ответ(ы):
Гость:
Это значит надо весь год трудиться,чтобы зимой голодом не сидеть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1. Как долго стучал по дереву дятел? (Раннее утро, поздний вечер.) 1. Откуда и куда летела пчёлка? (Пчелиный улей, душистый клевер.) 3. Где и куд...
Русский язык
Математика
Найдите число, если известно, что при делении его на 8 в частном получается 12 и в ос??атке 6. ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ! !!
Математика
Задание № 7: Расшифруйте ребус: AC+CB=ABC. Одинаковые буквы - это одинаковые цифры, разные буквы - разные цифры. Назовите значение суммы: A+B+C.
Английский язык
Математика
В коробке 19 шаров – белых, красных и чёрных. Белых в 8 раз больше, чем красных, а чёр??ых меньше, чем красных. Сколько в коробке красных шаров
Обществознание
Английский язык