Задание № 7: Расшифруйте ребус: AC+CB=ABC. Одинаковые буквы - это одинаковые цифры, разные буквы - разные цифры. Назовите значение суммы: A+B+C.

Математика
Задание № 7: Расшифруйте ребус: AC+CB=ABC. Одинаковые буквы - это одинаковые цифры, разные буквы - разные цифры. Назовите значение суммы: A+B+C.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В ребусе получилось 11 
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