В коробке 19 шаров – белых, красных и чёрных. Белых в 8 раз больше, чем красных, а чёр??ых меньше, чем красных. Сколько в коробке красных шаров?
Математика
В коробке 19 шаров – белых, красных и чёрных. Белых в 8 раз больше, чем красных, а чёр??ых меньше, чем красных. Сколько в коробке красных шаров?
Ответ(ы):
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19-8=11 Ответ: В коробке 11 красных шаров
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