В коробке 19 шаров – белых, красных и чёрных. Белых в 8 раз больше, чем красных, а чёр??ых меньше, чем красных. Сколько в коробке красных шаров?

Математика

В коробке 19 шаров – белых, красных и чёрных. Белых в 8 раз больше, чем красных, а чёр??ых меньше, чем красных. Сколько в коробке красных шаров?

Автор: Гость