Фонетычный розбир слова программа
Українська мова
Фонетычный розбир слова программа
Ответ(ы):
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Характеристика всех звуков: п [б] - согласный, твердый, звонкий, парный р [р] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный о [а] - гласный, безударный г [г] - согласный, твердый, звонкий, парный р [р] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный а [`а] - гласный, ударный м [м] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный м [] а [а] - гласный, безударный 9 букв, 8 звук
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