Какая группа населения составляла основную часть племени восточных славян? 1) З??житочные мужи 2) Свободные крестьяне – смерды 3) Слуги 4) Холопы
История
Какая группа населения составляла основную часть племени восточных славян? 1) З??житочные мужи 2) Свободные крестьяне – смерды 3) Слуги 4) Холопы
Ответ(ы):
Гость:
Вроде вариант 4 подходит.Но в ступор вводит слово племени.То есть это до становления государственности в Древней Гуси?
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