На эливатор привезли в первый день 4720 ц пшеницы,это на 350 ц меньше ,чем во второй в третий день привезли в 2 раза больше чем во второйдень.поставить вопрос и решить задачу

Математика

На эливатор привезли в первый день 4720 ц пшеницы,это на 350 ц меньше ,чем во второй в третий день привезли в 2 раза больше чем во второйдень.поставить вопрос и решить задачу

Автор: Гость