На эливатор привезли в первый день 4720 ц пшеницы,это на 350 ц меньше ,чем во второй в третий день привезли в 2 раза больше чем во второйдень.поставить вопрос и решить задачу

Математика
На эливатор привезли в первый день 4720 ц пшеницы,это на 350 ц меньше ,чем во второй в третий день привезли в 2 раза больше чем во второйдень.поставить вопрос и решить задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Здесь же очень легко! вопрос: сколько в 3 день привезли? 1 день- 4720 2 день: 4720 +350=5070 3 день: 5070 х 2 = 10140 вот и все!
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